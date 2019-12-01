Сектор дизайна в Азербайджане стремительно развивается. Баку вошел в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн". И сегодня страна может похвастаться большим числом национальных модных брендов.

Яркой представительницей мира моды в нашей стране является дизайнер Ренара Шамсиева.

В беседе с Day.Az Ренара рассказала о том, как стала модельером, процессе обучения и изготовлении эко-одежды.

Я рисую с детства. Мне было лет 7, когда в одном из журналов я увидела эскизы Вячеслава Зайцева, они меня поразили, и я старалась копировать каждую линию, каждую форму. Я была маленькой и не понимала что это, но очень хотела так же рисовать. Родители заметили мой талант и отдали меня на занятия к художнику.

Профессиональное образование я получила в Азербайджанской государственной художественной академии на факультете художник-модельер. Получила степень бакалавра. Выпускные экзамены у нас принимал Таир Салахов и только, чтобы увидеть его вновь, я пошла учиться в магистратуру (смеется). Ну, а если серьезно, то тогда в сфере моды нам нечего было делать, поэтому мы решили учиться дальше.

У нас было много предметов, но нас не готовили к реальной жизни. Мы проходили акварельную живопись, анатомический рисунок, конструкцию, декоративную живопись, композицию, историю искусств, экономику, политологию, социологию и т.д. Мы делали подиумные костюмы, театральные костюмы, а не реальную одежду. Сегодня все, конечно же, лучше, так как у студентов есть доступ к большому числу Интернет-ресурсов, и они могут заниматься самообразованием.

После окончания академии я работала в сфере медиа. Но мое желание создавать одежду пересилило все, и я решила получить хорошее образование, уехать туда, где есть многовековая традиция дизайна. Так я уехала в Италию.

Я училась в Неаполе, в Instituto Superiore Di Design. Вот там студентов готовят к реальной жизни. Завершив обучение, ты уже знаешь, как и где тебе нужно работать. Там ты учишься всему, начиная от проектирования нижнего белья, до ювелирных изделий. Есть разные факультеты мужской, детской, женской одежды, а главное ты можешь учиться как творческому процессу создания одежды, так и фэшн-бизнесу.

Мне уже было 29, когда я приехала учиться. В художественной академии я считалась одной из лучших студенток, и я думала, что рисую хорошо. А тут я приезжаю в Италию, и оказывается, что вообще не обязательно хорошо рисовать, нужно соображать правильно, проектировать одежду правильно. Педагоги сразу обратили внимание на мои способности рисовать эскизы, так как у меня была хорошая академическая база, понятие анатомии, формы, светотени и т.д. Но в эскизе ты должен лишь выразить свою идею, а сделать это можешь разными способами. Мои мысли об одежде были неверными. В Италии меня научили создавать одежду, которую человек, увидев на манекене, сразу захочет приобрести.

Первый семестр я была в депрессии, мне хотелось забрать документы и уехать обратно. Но педагоги умели разглядеть потенциал в каждом студенте и позволить ему показать себя. Я за это очень благодарна им, особенно Итало Марсели, который сейчас является восходящей звездой индустрии моды. Ему было 24 года, когда он преподавал мне. На новогодние каникулы все уехали, а я осталась в Неаполе и работала над заданиями. На втором семестре он уже был доволен моей работой. В тот момент он вселил в меня уверенность настолько, что я решила, что, вернувшись в Баку, начну делать свои капсульные коллекции.

В Италии я решила, что создам эко-бренд, и выбрала своей дипломной работой именно создание одежды из денима. Я рассказала о том, какой вред наносит создание этой ткани планете и человечеству, и как дизайнеры могут помочь уменьшить этот вред, создавая одежду из остатков джинсы.

Джинса - это хлопчатобумажная ткань. Для выращивания хлопка нужно много воды. К тому же часто используются химические удобрения, что вредно для людей, работающих на полях. Хлопок собирают, превращают в ткань, ее окрашивают, опять же содержащими химикаты средствами. Затем, когда из сырого денима шьют одежду, его обрабатывают специальными добавками, что наносит вред здоровью работников цеха. Я сама, когда работаю с джинсовой тканью, надеваю защитную маску.

Сегодня уже есть бренды, которые значительно уменьшили влияние создания денима на окружающую среду. Появляется много методов, чтобы сделать джинсу более безопасной. Я работаю с остатками ткани и это тоже один из методов по защите экологии.

Своей работой я хочу напомнить всем, что нет понятии "мусор", нет ничего лишнего. Поэтому неправильно, если фабрика кроит из ткани, а кусочки считает ненужными. Из этих кусочков можно сделать много вещей. Это не лишнее, это не мусор, это просто куски новой ткани. И если я не скажу, никто даже не задумается об этом.

Мне было лет 6, я увидела на упаковке новогодних бумажных флажков надпись "флажки из отходов". И я подумала, что неужели из отходов можно создать новогоднее украшение, это же совсем несвязанные вещи! Тогда я поняла, что из отходов можно создать то, что приносит радость.

Я начинала создавать коллекцию из своих личных вещей, затем свои старые джинсы мне стали отдавать знакомые. А однажды ко мне обратилась одна из местных фабрик, которая занимается изготовлением джинсовой одежды. Они отдали мне очень много остатков. Бренд завоевал популярность и меня стали приглашать на большие эко-выставки в столице.

В Азербайджане есть немало эко-брендов. Есть дизайнеры, которые предпочитают работать с натуральными тканями. Корзинки, которые плетут в Лянкяране, тоже считаются эко-продуктом. Есть женщины, которые создают из остатков ткани большие пэчворки.

Кроме изделий из денима я создаю одежду из вязаных сегментов. Я выбрала этот распространенный метод, потому что вещь можно распороть, но она не исчезнет, останутся сегменты, из которых можно собрать новую вещь. Также я занялась дизайном ювелирных украшений. Совместно с ювелиром Эдуардом Шамаряевым мы создали несколько коллекций. Первая коллекция была на основе наших средневековых миниатюр, вторая - знаки Зодиака в традиционном стиле шебеке, третья - символы, например, Девичья башня, карабахский скакун и т.д.

Одежда - продолжение того, как человек себя чувствует и видит, и она не может быть диссонансна с твоим внутренним состоянием. Не может девушка выглядеть внешне как роковая женщина и быть совсем другой внутри. Очень явно по одежде можно определить, что происходит внутри у человека. Я считаю, что одежда должна быть удобна, чтобы человек с утра до вечера был в ней и чувствовать себя комфортно.

Франгиз Агаларова