В Баку внесены изменения в организацию движения на окружной кольцевой дороге Ясамальского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, в правой части окружной кольцевой дороги (в части, ведущей в Ясамал) изменено движение. Раньше водители въезжали на кольцевую дорогу из трех направлений и продолжали движение после того, как уступали транспортным средствам на кольцевой.

Из-за того, что в утренние часы из Ясамала приезжало много автомобилей, возникала пробка. Для предортвращения затора, на части дороги, ведущей в Ясамал, установлен дорожный знак 2.1 "Главная дорога" и 2.4 "Уступите дорогу".

Для транспортных средств, въезжающих на кольцевую по остальным двум направлениям, правила движения остаются неизменными.