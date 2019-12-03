Известный азербайджанский фотограф и путешественник Алексей Лекин на своей странице в Instagram сделал яркую публикацию, посвященную достопримечательностям Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, Алексей Лекин вместе с художницей Нураной Тахировой специально для журнала Buta Airways представили специи в виде узнаваемых образов Баку.

"Ценителей незабываемого вкуса азербайджанской кухни очень много. Немаловажную роль в столь изысканном вкусе играют специи", - написал фотограф.

Н. Гасымова