Учитывая многочисленные просьбы жителей жилого массива "Аличираг" и плотность пассажиров, прибывающих на Бакинский международный автовокзальный комплекс,

Государственная служба автомобильного транспорта распорядилась изменить траекторию маршрута автобуса №592.

Как сообщили Day.Az в Госслужбе автомобильного транспорта, согласно распоряжению, маршрутная линия №592 берет начало в массиве "Аличираг", далее проходит через Мехдиабадский рынок, среднюю школу №5. массив "Абшерон гянджлярь шяхярджийи", центр Бинагади, Хырдаланский круг. Конечной остановкой будет Бакинский международный автовокзальный комплекс.

Исполнение распоряжение начнется сегодня, а автобусы, курсирующие по маршрутной линии №592, будет оказывать услуги пассажирам под номером 592A.