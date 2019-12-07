Во многих странах мира существуют альтернативные виды транспорта.

Как передает Day.Az, об этом REAL TV сообщил руководитель Отдела регулирования общественного транспорта БТА Вугар Мамедзаде.

Он отметил, что возможно создание трамвайной или метробусной линии в Баку:

"В столицу завезено 280 12-метровых автобусов. В ближайшее время также будут завезены 20 18-метровых автобусов. В первую очередь необходимо привлечь людей к пользованию общественным транспортом, мы должны завоевать доверие людей. Конечно, Баку со Стамбулом не сравнить, Стамбул - большой город. В Баку мы проводим определенные анализы - необходимо проследить самые частые направления пассажиров. Например, могу отметить Баку-Сумгайыт. Не исключено, что в Баку будет действовать метробус".