В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Польши, в Баку состоялась рабочая встреча военных юридических экспертов двух стран, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе мероприятия прошел обмен мнениями по вопросам опыта военных юристов, накопленного в ходе служебной деятельности, были обсуждены вопросы организации юридических услуг, особенностей социально-правовой защиты военнослужащих и их семей и др.