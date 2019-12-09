9 декабря, в дагестанском Дербенте прошла торжественная церемония открытия памятника генерал-лейтенанту артиллерии, советскому и азербайджанскому военному и государственному деятелю Гусейну Джумшудовичу Расулбекову, передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Бронзовый бюст установлен и открыт по инициативе президента Азербайджана при поддержке правительства Дагестана и руководства Дербента. В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, первый заместитель главы администрации Дербента Рустамбек Пирмагомедов и почетные гости из Азербайджана, делегацию которых возглавлял заместитель председателя Милли меджлиса страны Валех Алескеров, - передает сайт газеты "Дербентские новости".

Гусейн Расулбеков родился в Дербенте 26 июня 1917 года в семье почтового служащего. С первого дня Великой Отечественной войны и до победного 9 мая 1945года он сражался на фронте. Воевал под Керчью, на Северном Кавказе, отличился при обороне Одессы и Севастополя. Службе в армии он отдал 37 лет жизни, пройдя путь от курсанта до генерал-лейтенанта, от военного инженера до командующего зенитно-ракетными войсками самого крупного на территории СССР Бакинского округа противовоздушной обороны.

В 1975 году ушел в отставку и был назначен министром связи Азербайджанской ССР.

За заслуги перед Родиной Гусейн Расулбеков был награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной звезды, Трудового Красного знамени и 14-ю медалями. 23 апреля 1985 года Решением Исполнительного комитета Дербентского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР один из проспектов города назван именем генерала Гусейна Расулбекова.

Похоронен Гусейн Джумшудович на Аллее Почетного захоронения в г. Баку.