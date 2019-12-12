Турция назначит медперсонал в диагностические центры Узбекистана и Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Коджа рассказал о деталях работ, которые будут проводиться в рамках медицинского туризма.

Подчеркнув, что Турция вступит в напряженный период в сфере медицинского туризма, Коджа отметил, что по сравнению с прошлым годом число пациентов, прибывающих в Турцию, увеличилось в текущем году на 30 процентов.

"За 10 месяцев этого года в рамках медицинского туризма 650 тысяч пациентов прибыли в Турцию для лечения. Мы ожидаем, что к концу года их число составит 760 тысяч. Мы нацелились на 1,5 миллиона пациентов и 10 миллиардов долларов дохода на 2023 год",- сказал он.

Министр подчеркнул, что международная служба здравоохранения будет играть важную роль в медицинском туризме: "В 2020 мы нацелены на 20 стран, в частности, на открытие отделений по координации здравоохранения и диагностических центров. На этом фоне мы откроем офисы в Москве, Азербайджане и Узбекистане. Мы также стремимся довести их число до 20 в следующем году".

"Консультанты по здравоохранению вступят в должности в новом году", сказал министр.

Значительная часть работы по оздоровительному туризму была проведена в рамках турецко-узбекского оздоровительного бизнес-форума, который состоялся впервые в Узбекистане в декабре 2019 года.

Он заявил, что принял решение организовать форум со странами-членами Турецкого совета вместе с Узбекистаном. " В форуме приняли участие около 80 компаний от турецких инвесторов. Мы ясно видели, что в Узбекистане в этом смысле их встречают с серьезным интересом",- сказал он.

Министр отметил, что в рамках турецко-узбекского оздоровительного бизнес-форума также проводилась Неделя здоровья, где 27 хирургов из Турции проводили мероприятия в трех разных больницах Ташкента в области педиатрии, кардиологии, офтальмологии, урологии и ортопедии, и они намерены продолжать подобные мероприятия каждый год.

Коджа сообщил, что важной работой в области медицинского туризма будет назначение медицинских консультантов: "Для этого мы также определили 20 стран. Одной из этих стран станет Узбекистан. В ближайшие недели в этом смысле будет назначен медперсонал в Узбекистан. С Новым годом медики приступят к работе".

Министр сказал, что консультанты по вопросам здравоохранения будут определены в соответствии с характеристиками - опыт работы в этой области, язык страны, в которой они будут работать, опыт в области медицинского туризма.