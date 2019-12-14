В Баку маршрутный автобус попал в ДТП.

Как сообщили АПА в министерстве здравоохранения, в 08:45 в "скорую помощь" поступила информация о том, что в Сураханском районе столицы рядом с домом торжеств "Афсун" маршрутный автобус №104 попал в ДТП, передает Day.Az.

На место происшествия выехали 4 машины скорой помощи. В результате происшествия 6 человек, включая двух 2-х малолетних, были доставлены в городскую больницу № 3 с телесными повреждениями различной степени тяжести. Им оказана необходимая помощь, лечение продолжается.