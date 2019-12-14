"На территорию близи "рынка 3-го микрорайона", привлечено 17 пожарных машин МЧС. Пожар охватил часть рынка".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов.

По его словам, пожар полностью потушен, сейчас устраняется задымление.

На месте происшествия прибыло 5 карет скорой медицинской помощи. Пострадавших нет.