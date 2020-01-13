Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям

В Азербайджане ужесточен порядок приема в магистратуру по специальностям, требующим специальных навыков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее изменение внесено Кабинетом министров в правила приема в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук.

Согласно изменению, специальности, которые требуют особых навыков, и специальность "Журналистика" смогут выбрать лишь те бакалавры, которые прошли регистрацию на официальном сайте ГЭЦ, приняли участие в экзамене по выявлению особых способностей и получили "зачет".