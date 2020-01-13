https://news.day.az/society/1193699.html Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям
В Азербайджане ужесточен порядок приема в магистратуру по специальностям, требующим специальных навыков.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее изменение внесено Кабинетом министров в правила приема в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук.
Согласно изменению, специальности, которые требуют особых навыков, и специальность "Журналистика" смогут выбрать лишь те бакалавры, которые прошли регистрацию на официальном сайте ГЭЦ, приняли участие в экзамене по выявлению особых способностей и получили "зачет".
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