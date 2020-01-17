https://news.day.az/society/1194904.html Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы"
Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы"
На станции метро "Джафар Джаббарлы" завершаются ремонтные работы.
Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, на станции уже начались архитектурные работы, заменяется мраморно-гранитное покрытие, устанавливается новое.
"Начата установка новой межстанционной дороги. Станционный путь от станции "Джафар Джаббарлы" до "Шах Исмаил Хатаи" будет реконструирован с использованием произведенных в Азербайджане железобетонных шпал", - отметил Мамедов.
Он добавил, что станция будет сдана в эксплуатацию летом этого года.
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