Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы"

На станции метро "Джафар Джаббарлы" завершаются ремонтные работы.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, на станции уже начались архитектурные работы, заменяется мраморно-гранитное покрытие, устанавливается новое.

"Начата установка новой межстанционной дороги. Станционный путь от станции "Джафар Джаббарлы" до "Шах Исмаил Хатаи" будет реконструирован с использованием произведенных в Азербайджане железобетонных шпал", - отметил Мамедов.

Он добавил, что станция будет сдана в эксплуатацию летом этого года.