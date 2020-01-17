https://news.day.az/society/1195058.html В Азербайджане восстановят кяризы

В Азербайджане восстановят кяризы

Общество, 17 января 2020 20:59 623

В рамках проекта "Комплексное развитие сельской местности на территориях проживания вынужденных переселенцев посредством водных систем - кяриз в Азербайджане", осуществляемого азербайджанским представительством Международной организации по миграции при финансовой поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в регионах продолжается работа по технической оценке кяризов, которые планируется восстановить.

Как передает Day.Az со ссылкой на организацию, в настоящее время в кяризе на территории Келек Геранбойского района ведутся разведывательные земляные работы.

В рамках вышеупомянутого проекта предусматривается восстановление около 40 кяризов на территории Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Физулинского, Газахского, Геранбойского и Гёкгёльского районов, а также Гянджи, где компактно проживают вынужденные переселенцы.

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