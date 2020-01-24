В Баку строятся еще два Центра службы "ASAN". Об этом сказал в пятницу Trend пресс-секретарь Службы Эльнур Нифталиев, передает Day.Az.

Он напомнил, что в настоящее время в стране действуют 16 центров "ASAN": "Пять из них в Баку, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки и Шамахы. В этом году планируется сдать в эксплуатацию центры в Товузе, Агджабеди, Кюрдамире и Балакене, каждый из которых регионального характера. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о проектировании и строительстве еще двух центров "ASAN" в Баку, по одному в Сумгайыте и Нахчыване".

Нифталиев добавил, что в Центрах Службы "ASAN" оказывается более 320 услуг: "По результатам опросов, коэффициент удовлетворенности граждан услугами Службы "ASAN" близок к 100 процентам".