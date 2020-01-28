В Ухане остаются еще 6 азербайджанцев - ВИДЕО

В охваченном коронавирусом Ухане остались 6 азербайджанцев.

Как передает Day.Az, студентка Лейла Гулиева узнала о пневмонии очень поздно. Вместе со своей семьей она осталась в безвыходном положении.

Девушка не выходит из дома по соображениям безопасности. Университет и посольство постоянно поддерживают связь с Лейлой и заботятся о ней. Больше всего Лейла беспокоится о своей 7-летней дочери.

Вместе с Лейлой в Ухане находится еще несколько азербайджанцев.