https://news.day.az/society/1197717.html В Ухане остаются еще 6 азербайджанцев - ВИДЕО
В Ухане остаются еще 6 азербайджанцев - ВИДЕО
В охваченном коронавирусом Ухане остались 6 азербайджанцев.
Как передает Day.Az, студентка Лейла Гулиева узнала о пневмонии очень поздно. Вместе со своей семьей она осталась в безвыходном положении.
Девушка не выходит из дома по соображениям безопасности. Университет и посольство постоянно поддерживают связь с Лейлой и заботятся о ней. Больше всего Лейла беспокоится о своей 7-летней дочери.
Вместе с Лейлой в Ухане находится еще несколько азербайджанцев.
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