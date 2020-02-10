На сегодняшний день в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра находятся два человека. Об этом говорится в совместном сообщении минздрава Азербайджана и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в понедельник Trend.

Серьезных проблем со здоровьем у них не выявлено, они находятся под контролем врачей.

Как отмечается в сообщении, эти люди прибыли из тех китайских городов, где больных коронавирусом выявлено не было. Те же лица, кто прибыл из городов Китая, где была вспышка заболеваемости коронавирусом, находятся в специально выделенном медучреждении. По информации из этого учреждения, у них проблем со здоровьем тоже не выявлено. По окончании карантина все они будут выписаны.