"Абитуриенты, которые в этом году будут сдавать экзамен в Азербайджанский медицинский университет (АМУ), смогут выбрать и новые специальности. По специальностям "Физиотерапия и медицинская реабилитация", "Сестринское дело" предусмотрено по 30 мест, по специальностям "Медицинский менеджмент" и "Клиническая психология" 15 мест".

Об этом в беседе с журналистами сказал заведующий учебной части Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Самир Джавадов, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

По его словам, решением Кабинета Министров произведены изменения в списке учебных специальностей бакалавриата и высшего медицинского образования, добавлены новые специальности.