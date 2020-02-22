В ближайшее время зарплаты медицинских работников значительно повысятся.

Об этом REAL TV заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, передает Day.Az.

Он обосновал повышение зарплат введением обязательного медицинского страхования.