https://news.day.az/society/1205306.html В Азербайджане вырастут зарплаты этих работников
В Азербайджане вырастут зарплаты этих работников
В ближайшее время зарплаты медицинских работников значительно повысятся.
Об этом REAL TV заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, передает Day.Az.
Он обосновал повышение зарплат введением обязательного медицинского страхования.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре