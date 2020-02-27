Минувшей ночью в Клинику инфекционных заболеваний города Тбилиси были госпитализированы еще 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр отметила, что пятеро из госпитализированных вернулись из Италии, один из них является гражданином Италии, другие - гражданами Грузии.

Другие пять человек (один гражданин Грузии, четверо граждан Азербайджана) вернулись из Ирана.