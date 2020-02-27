https://news.day.az/society/1206789.html Грузинский КПП на границе с Азербайджаном перешел на усиленный режим работы
Грузинский КПП на границе с Азербайджаном перешел на усиленный режим работы
Грузинский таможенно-пограничный пропускной пункт на границе с Азербайджаном перешел на усиленный режим работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил общественный телеканал Грузии.
Было отмечено, что все лица, пользующиеся таможенно-пограничным пропускным пунктом, проверяются в связи с угрозой коронавируса, а гражданам, у которых наблюдается высокая температура тела, не разрешается въезд на территорию Грузии.
Сообщается, что двум гражданам Ирана въезд в страну не был разрешен.
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