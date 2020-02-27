Грузинский таможенно-пограничный пропускной пункт на границе с Азербайджаном перешел на усиленный режим работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил общественный телеканал Грузии.

Было отмечено, что все лица, пользующиеся таможенно-пограничным пропускным пунктом, проверяются в связи с угрозой коронавируса, а гражданам, у которых наблюдается высокая температура тела, не разрешается въезд на территорию Грузии.

Сообщается, что двум гражданам Ирана въезд в страну не был разрешен.