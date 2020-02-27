Вследствие восстановления стабильной подачи электроэнергии, деятельность трех станций Бакинского метрополитена ("Ази Асланов", "Ахмедлы" и "Халглар достлугу") восстановлена.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az .