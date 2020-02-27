https://news.day.az/society/1206960.html Работа 3 станций бакинского метро восстановлена
Работа 3 станций бакинского метро восстановлена
Вследствие восстановления стабильной подачи электроэнергии, деятельность трех станций Бакинского метрополитена ("Ази Асланов", "Ахмедлы" и "Халглар достлугу") восстановлена.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az .
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