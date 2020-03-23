В Азербайджане лиц, нарушающих требования пассажирских перевозок, ждет штраф

Несмотря на действующий запрет о въезде с 19 по 29 марта в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район лиц, не прописанных на этих территориях, введенный в связи с ограничением, примененным с целью предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции, часто встречаются случаи перевозки незарегистрированных пассажиров водителями некоторых легковых и грузовых автомобилей.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az .

Дорожная полиция еще раз просит водителей, чтобы они серьезно соблюдали особый режим во избежание образования пробок на дорогах, в частности, на организованных постах, и для того, чтобы они не привлекались к ответственности, не допускали перевозок пассажиров, не прописанных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

В противном случае перевозка из различных городов и районов республики пассажиров, не имеющих прописки в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет расцениваться как нарушение требований ст. 211 Кодекса административных проступков, то есть, как нарушение режима борьбы с эпидемией, водителей и пассажиров, нарушивших эти правила, будут штрафовать на сумму от 100 до 200 манатов или наказывать административным арестом сроком до одного месяца.