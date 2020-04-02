Азер Паша Нематов: Важно понимать - только оставаясь дома мы сможем помочь стране справиться с этим беспощадным вирусом

Коронавирус охватил весь мир и статистика нас ужасает каждый день. К счастью, наше государство быстро среагировало и смогло нас защитить от большого распространения этой болезни. В стране созданы все условия, что уберечь нас не только от вируса, но и от экономической нестабильности во всем мире, к которой привела эта болезнь.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил художественный руководитель, директор Азербайджанского национального драматического театра, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азербайджана и известный режиссер Азер Паша Нематов.

"Только сидя дома мы можем предотвратить распространение вируса, который беспощаден ко всем. Поэтому сидеть дома - лучшее решение, чтобы уберечь народ. Только вместе мы можем победить вирус, вместе мы выиграем эту борьбу. Мы сами себя должны изолировать для победы над болезнью", - отметил он.

Народный артист добавил, что сам сидит дома с семьей, никуда не выходит, а молодежь помогает, приносит продукты, маски, перчатки и все необходимое.

"Мы одна из редких стран мира, которая опережает недуг и не дает ему распространиться и заразить большинство. К сожалению, потери есть и будут, но только в наших силах минимизировать их", - заключил Азер Паша Нематов.

Отметим, что с 31 марта по 20 апреля с целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией в Азербайджане запрещена деятельность по некоторым сферам работы и услуг.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах. Выход на улицу возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.

Людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. При необходимости выходить из дома следует придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.