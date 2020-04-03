Продлен срок конкурса для журналистов, объявленного Бюро обязательного страхования

Срок подачи материалов на конкурс - "Что мы знаем об обязательном страховании недвижимости и обязательном страховании гражданской ответственности, связанной с использованием недвижимого имущества?", объявленного Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана, продлен до 10 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Бюро.

Отметим, что данный конкурс, объявленный Бюро обязательного страхования Азербайджана в начале прошлого месяца, должен был проводиться с 10 по 31 марта 2020 года, среди журналистов центральных и региональных электронных и печатных средств массовой информации.

Журналисты, занявшие первые три места, будут награждены денежными призами в размере 2000, 1500 и 1000 манатов соответственно, а также призовыми сертификатами.

Статьи следует присылать на адрес megaleyazisi@isb.az. Для получения дополнительной информации, можно связаться с представителями конкурсной комиссии по телефонам (012) 595 00 20 и (994 55) 214 31 30. Условия конкурса доступны по ссылке https://isb.az/meqale-musabiqesi/.

Отметим, что в Азербайджане, в соответствии с законодательством, осуществляется пять обязательных видов страхования в сегменте non-life страхования и один вид - в сегменте страхования жизни. Помимо этого, предусмотрены несколько специальных видов обязательного страхования (военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и т.д.), осуществление которых относится к исключительной компетенции Государственной коммерческой страховой компании Азербайджанской Республики.

Обязательное страхование в Азербайджане осуществляется страховыми компаниями, имеющими лицензию на определенный вид обязательного страхования, входящими в Бюро обязательного страхования. На данный момент существует 16 таких компаний.

Напомним, на сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.