В период пандемии за госсчет в Азербайджан возвращено свыше 10 тысяч граждан

В период пандемии за государственный счет в Азербайджан возвращено свыше 10 тысяч граждан.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, отныне возвращенные в страну граждане будут делать это за свой счет.

"Ведь этот процесс не мог продолжаться за счет государства вечно. До сих пор государство создавало все необходимые условия для возвращения в страну своих граждан", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.