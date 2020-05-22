https://news.day.az/society/1237771.html В период пандемии за госсчет в Азербайджан возвращено свыше 10 тысяч граждан
В период пандемии за госсчет в Азербайджан возвращено свыше 10 тысяч граждан
В период пандемии за государственный счет в Азербайджан возвращено свыше 10 тысяч граждан.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, отныне возвращенные в страну граждане будут делать это за свой счет.
"Ведь этот процесс не мог продолжаться за счет государства вечно. До сих пор государство создавало все необходимые условия для возвращения в страну своих граждан", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.
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