Число заявок на участие в бесплатных пробных экзаменах в Азербайджане превысило 100 тысяч

Число заявок на участие в бесплатных пробных экзаменах, которые проводятся Государственным экзаменационным центром, превысило 100 тысяч.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Центре, учитывая режим особого карантина, объявленный в стране в связи с недопущением широкого распространения коронавирусной инфекции, в рамках поддержки абитуриентов и учеников выпускных классов, пробные экзамены по всем выпускным и вступительным экзаменам для учащихся 9 и 11 классов, а также по приему на государственную службу и резидентуру на портале OTK.AZ до июля 2020 года будут бесплатными.

Согласно актуальной информации, по более чем 40 видам пробных экзаменов, которые активированы на портале с 29 марта, 34 585 пользователей записались 100 708 раз, то есть некоторые пользователи записывались на несколько экзаменов.

Отметим, что на портале в онлайн-режиме также можно сдать пробные экзамены для проверки уровня усвояемости школьного материала по дисциплинам и классам, начиная с четвертого.