Перед зданием Минобразования предпринята попытка проведения акции, есть задержанные

Группа лиц попыталась провести акцию перед Министерством образования вопреки правилам особого карантинного режима без согласования с соответствующими органами исполнительной власти.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции пресекли попытку проведения акции с нарушением требований социальной дистанции.

Задержаны 7 человек. В отношении шести из них в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках составлены протоколы. Материалы, собранные в отношении организатора акции, направлены в районный суд.