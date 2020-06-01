https://news.day.az/society/1240316.html Перед зданием Минобразования предпринята попытка проведения акции, есть задержанные
Перед зданием Минобразования предпринята попытка проведения акции, есть задержанные
Группа лиц попыталась провести акцию перед Министерством образования вопреки правилам особого карантинного режима без согласования с соответствующими органами исполнительной власти.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции пресекли попытку проведения акции с нарушением требований социальной дистанции.
Задержаны 7 человек. В отношении шести из них в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках составлены протоколы. Материалы, собранные в отношении организатора акции, направлены в районный суд.
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