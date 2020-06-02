МВД прокомментировало потасовку в бакинском метро

Сегодня в соцсетях и на новостных сайтах были распространены видеокадры конфликта между сотрудниками полиции и несколькими гражданами в вагоне поезда Бакинского метрополитена.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, в целях защиты здоровья и безопасности людей сотрудники полиции требуют от граждан в обязательном порядке пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию, передает Day.Az.

Когда сотрудники полиции потребовали от нескольких пассажиров, которые не имели при себе медицинских масок, соблюдать правила, но те не подчинились данному требованию и тем самым создали конфликтную ситуацию: "Еще раз доводим до сведения наших граждан, что превентивные меры очень важны в борьбе с коронавирусной инфекцией и должны стать частью повседневной жизни каждого человека. В частности нужно строго соблюдать медико-профилактические правила в соответствии с нынешней санитарно-эпидемиологической ситуацией, обязательно использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей - маски, респираторы, соблюдать социальную дистанцию".