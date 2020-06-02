Внесена ясность в вопрос отпуска учителей

Внесена ясность в вопрос в связи со временем отпуска учителей.

Как сообщает Day.Az, заместитель заведующего отделом Министерства образования, заведующий сектором Орхан Аббасов сказал, что учителя начнут выходить в отпуск как и в предыдущие годы.

По его словам, в этом вопросе изменений нет.