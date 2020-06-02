https://news.day.az/society/1240703.html Внесена ясность в вопрос отпуска учителей
Внесена ясность в вопрос отпуска учителей
Внесена ясность в вопрос в связи со временем отпуска учителей.
Как сообщает Day.Az, заместитель заведующего отделом Министерства образования, заведующий сектором Орхан Аббасов сказал, что учителя начнут выходить в отпуск как и в предыдущие годы.
По его словам, в этом вопросе изменений нет.
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