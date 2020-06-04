https://news.day.az/society/1241444.html Можно ли будет использовать личные автомобили в выходные? - отвечает Оперштаб
Можно ли будет использовать личные автомобили в выходные? - отвечает Оперштаб
"Использование личного транспорта не разрешается. При наличии возможности структуры могут организовать перевозку своих работников. Не имеющие такой возможности структуры могут обратиться в Бакинское транспортное агентство".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что в сферах, где работа продолжается непрерывно, рабочий процесс не будет прекращен: "Такие предприятия как, например, по производству табака в выходные дни не работали. Поэтому их деятельность не будет разрешена в выходные дни".
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