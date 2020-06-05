Задержан человек, стрелявший в воздух в центре Баку

В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в министерство поступила информация о том, что 3 июня около 01:00 на территории Сабаильского района один человек угрожал жителю города Баку Г.Гусейнову и стрелял в воздух из огнестрельного оружия. На основании этой информации сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 8-го отдела Сабаильского районного управления полиции провели совместную операцию, в результате которой задержали жителя столицы Р.Салаева. У него было изъято охотничье ружье марки "Винчестер" с соответствующими документами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 221 (хулиганство).