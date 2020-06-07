За нарушение жесткого карантина оштрафованы 1168 человек

Главное управление государственной дорожной полиции обнародовало число нарушителей ужесточенного карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в период с 00.00 6 июня до 00.00 7 июня за нарушение ужесточенного карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе 1083 водителя транспортных средств привлечены к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках.

85 человек привлечены к административной ответственности за нарушение требований по использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах (статья 211.2). Всего к административной ответственности были привлечены 1168 участников движения.