Фарида Мамедова: Я и сейчас чувствую поддержку отца

В эти дни отмечается 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне. Азербайджанскому народу принадлежат большие заслуги в обеспечении победы над фашизмом. В 1941-1945-е годы более 600 тыс. юношей и девушек республики отправились на фронт, из них более 300 тыс. не вернулись. Память проявивших героизм наших юношей и девушек всегда почитается с уважением.

Одним из таких героев является Мамед Султанов. В связи с 75-летием Победы мы встретились с дочерью Мамеда Султанова, преподавателем Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, кандидатом технических наук, доцентом Фаридой Мамедовой и проследили жизненный путь ее отца. Отметим, что отец Фариды Мамед Султанов был участником Второй мировой войны и в то же время известным ученым-изобретателем своей эпохи в нефтяной сфере, передает Day.Az.

Итак, нашим собеседником является дочь участника Второй мировой войны Мамеда Султaнова, прошедшего путь от Баку до Берлина, Фарида Мамедова:

- Фарида ханум, в каком году родился ваш отец?

- Мой отец Султанов Мамед Халил оглу родился 22 июня 1919 года в Баку. Отец к тому же был рожден при Азербайджанской Демократической Республике. В тот период Республика уже отметила годовщину, всеми силами старалась развивать внутренние и внешние связи, но, к сожалению, в последствии потерпела крах.

Мой отец окончил среднюю школу и в 1937 году поступил в тогдашний Азербайджанский Индустриальный Институт. Несмотря на то, что тот период был очень темным и трудным, мой отец прилежно трудился, не прерывая учёбы.

Когда он был на 4-м курсе института его призвали на фронт. Он прошел войну от начала и до конца. Один раз был тяжело ранен. После выздоровления вновь вернулся на фронт. За отличия в боях в 1945 году был награжден медалью за победу над Германией. Война заканчивается, минует еще один год, и в 1946 году он возвращается и доканчивает свою учебу. Получает специальность инженера по добыче нефти и газа.

- Рассказывал ли он о войне?

- Знаете, он не любил рассказывать что-либо о войне. На войне он дошел до самого Берлина, и безусловно, у него могли быть очень интересные воспоминания. Однако он не говорил ни слова. Как я уже сказала, ему не нравилось. Разумеется, война несет много горя, возможно, он не говорил, не вспоминал, чтобы вновь не переживать её. Мы знали только то, что на войне он служил помощником командира штаба.

После возвращения с войны и окончания института он устроился на работу в Институт техники безопасности. Работая там, он одновременно преподавал в АЗИИ. В период работы он написал 12 книг по технике безопасности при нефтедобыче. У него уже была готова диссертационная работа, однако жизнь не позволила, и он не смог защититься. Он написал интересную научную работу о нефтедобыче. Я сохранила на память его диссертацию, книги и фотографии.

- Какими были его изобретения?

- Мой отец был заслуженным изобретателем, у него много изобретений, к сожалению, я не помню их названия.

- Фарида ханум, расскажите немного о его рабочей деятельности.

- В период работы в Институте техники безопасности его пригласили во Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. Долгое время он был председателем этого общества. В 1961 году его перевели в Центральный Комитет КП Азербайджана. Там он курировал нефтяную отрасль Азербайджана.

Я помню, что, приходя с работы, он приносил документы и работал дома. Он был очень образованным человеком. Написал книги о нефтедобыче и технике безопасности на азербайджанском и русском языках.

- Вы сказали, что ваш отец не любил рассказывать о войне, а как насчет работы, рассказывал ли он что-то?

- Мы тогда были детьми, т.е. эта тема была не для нас. Может, он рассказывал моей матери об этом. К тому же в советское время говорить не разрешалось, все было скрыто, как вы знаете.

Мой отец был привязан к дому, приходил после работы домой, проводил время с семьей. В семье сформировалась традиция, пока отец не придет с работы, мать не накрывала на стол. Если отец приходил с работы поздно, у них было много заседаний, он знал, что мать и нас будет держать голодными, звонил домой и говорил, что у них заседание, он опоздает и что бы она покормила детей. Мой отец был таким человеком. К тому же люди того времени были совершенно иными.

- Вы говорите у него было много работы, интересовался ли он вашими занятиями?

- Да, интересовался, причем очень серьезно. Ежедневно, приходя с работы, каким бы уставшим не был отец, обязательно спрашивал наши уроки. Я была старшей и поэтому с меня он требовал больше. Моя покойная мать говорила, что когда отец спрашивал мои уроки, она боялась, что вдруг будет ошибка, и он накричит на меня. В отношении наших уроков он был очень требовательным и жестким. Моя мать порой говорила отцу: "Ай, Мамед, не мучай сильно девочку". А он говорил, что она старшая, и, если он не будет требовательным к ней, остальные будут брать пример с нее. Можно сказать что, он прекрасно знал все предметы. Если по математике была сложная задача или пример я ждала отца с работы для того, чтобы он объяснил мне. Когда было уже поздно, он говорил, что объяснит утром и отправлял меня спать. Утром он просыпался и объяснял, после того, как я понимала вопрос, говорил пиши. Какой бы сложной ни были задача или пример ребята в классе знали, что если кто-то и не решит, то я решу обязательно. Это происходило благодаря поддержки моего отца.

- Фарида ханум, продолжил ли кто-то из детей путь Мамед муэллима?

- Я окончила АЗИИ, хоть и не нефтяную сферу, с 1978 года и до настоящего времени работаю там, являюсь доцентом кафедры, химик- технолог.

- Ваш отец родился в период установления первой Азербайджанской Республики. Рассказывал ли он что-то о том периоде, говорил ли что-то вашей матери, у вас есть такая информация?

- Об этом я ничего не слышала. Расскажу вам другое. Семья моего отца родом из села Хок Нахчывана. Мой дед Султанов Халил Мамед оглу был сыном бека родился в 1885 году там же. Он в 1911 году окончил Варшавский Политехнический Университет им. Императора Николая II по специальности инженера-технолога. После получения образования он возвращается в Баку и в 1927 году заканчивает медицинский факультет Бакинского Университета. До женитьбы мой дед в Ичеришехере покупает двухэтажный дом за большую сумму золотом. Этот дом все еще существует. На нем имеется табличка, что это исторический памятник. В семье моего отца было шестеро детей. Мой отец был старшим. Хотя мой дед был инженером, он выбрал вторую специальность и работал врачом.

- Как звали отца вашего дедушки Халила?

- Султанов Мамед Халил оглу. До революции 1917 года он работал в Баку начальником полиции (градоначальником). Был царским полицейским. Я видела его фотографию в белом кителе с ломпасами. Они были очень богатыми, но потом обанкротились. Мой дед скончался в 1945 году.

- Оказывала ли давление советская власть на семью вашего деда из-за бекского происхождения?

-Нет, ничего не было. Думаю, их не трогали, потому что они не занимались политикой. Моя бабушка рассказывала, что мой дед был настолько мягкосердечным человеком, что когда к нему приходил больной, он по его виду понимал, что тот не сможет купить лекарство, он выписывал рецепт и вкладывал внутрь деньги на покупку лекарств.

- Отец вашего деда, т.е. Султанов Мамед Халил оглу работал начальником бакинской полиции. Вы знаете что-то о его деятельности в период Республики?

- Нет, у меня нет никакой информации, я ничего не слышала. Из услышанного знаю, что он был добродушным человеком, очень любил свою профессию и работу.

- Каким по характеру был ваш отец?

- Он был человеком, любящим пошутить. У него было очень тонкое чувство юмора. Он шутил, чтобы развеселить нас. Порой он рассказывал анекдоты от себя в такой форме, чтобы мы поняли. Нас было три сестры. Все мы хорошо окончили среднюю школу и получили высшее образование. Потому что отец придавал большое значение нашим занятиям. После его смерти мы в той же форме продолжили наши занятия. Мой отец говорил, что не променяет одну дочь на десять сыновей. Хорошо играл в шахматы, имел прекрасный музыкальный слух. Любил принимать гостей. В Шаганах у нас была дача, там ни один наш день не проходил впустую, всегда были гости.

- Были ли знаменитости своего времени среди ваших гостей?

- Во время работы в Центральном комитете у него были известные товарищи по работе. Однако отец не любил приглашать их домой. Из родственников моей матери он дружил с академиком Гадиром Султановым, первым директором Института рукописей Мамедагой Султановым и долгое время дружил с деканом факультета Востоковедения БГУ Рагимом Султановым. Он был очень образованным, скромным и культурным человеком и любил общаться с людьми с широким кругом мировоззрения. После смерти отца моя мать рассказывала, что он ни разу не повысил на нее голоса и не говорил "какое твое дело". Мать рассказывала нам это, когда мы уже выросли.

- Фарида ханум, среди фотографий я не увидел фотографию вашего отца с членами семьи.

- У моего отца нет фотографий ни с моей матерью, ни с нами, ни с его сестрами. Он не любил фотографироваться с членами семьи и близкими и говорил что, с кем он фотографировался, всех он потерял. У него была такая вера.

Отмечу, что мне было 17, когда отец скончался 16 октября 1967 года в возрасте 48 лет. Даже после смерти отца мы всегда чувствовали его поддержку. Мои сестры и я до окончания института получали персональную пенсию благодаря отцу. Потом персональную пенсию дали семьям участников войны. Кроме того, в связи с 75-летием победы детям участников снизили налог. И это сделали благодаря заслугам отца. То есть я хочу сказать, что мой отец и после смерти помогает нам, я и сейчас чувствую его поддержку.