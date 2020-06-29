В Азербайджане вдвое увеличили размеры штрафов за отсутствие масок

На сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в Кодекс об административных проступках о повышении штрафов за неношение медицинских масок.

Как сообщает Day.Az, согласно поправке, за нарушение антиэпидемического режима, требований по использованию индивидуальных защитных средств во время санитарно-гигиенического и карантинного режима, а также непресечение нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

За повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, в течение года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц - 400 манатов, юридических лиц - 800 манатов.

После голосования поправка была вынесена на голосование и принята.

Напомним, что ранее штрафы составляли 50, 100 и 200 манатов соответственно.