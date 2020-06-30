Водителей штрафуют за отсутствие масок?

В социальных сетях распространилась информация о том, что водитель без маски автоматически был оштрафован при помощи специальных камер, находящихся в распоряжении дорожной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев сообщил, что тот самый водитель был оштрафован не при помощи камер:

"Водитель был задержан сотрудником дорожной полиции на дороге Бинагади-Хырдалан 29 июня в 18:21. Против него был составлен протокол в соответствии со статьей 211.2 Кодекса об административных проступках. Причина штрафа расследуется.

Отсутствие маски в личном автомобиле не является обязательным и не влечет за собой административную ответственность. Неважно, один ли водитель в машине, или вместе с пассажирами. Никто не оштрафован за то, что не носит маску в автомобиле. Только использование масок в общественном транспорте является обязательным, а отказ от ношения маски влечет за собой административную ответственность и штраф".