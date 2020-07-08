Главный эпидемиолог Азербайджана покинул должность

Ибадулла Агаев покинул должность главного эпидемиолога республики.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сам И.Агаев.

Он сказал, что уволился по собственному желанию.

"С 1976 году работаю в Азербайджанском Медицинском университете. С 1992 года работаю завкафедрой в АМУ, являюсь профессором, а также заслуженным педагогом, заслуженным деятелем наук. В 1991 году работал главным эпидемиологом на общественных началах. За такую работу не дают заработную плату. Никто ничего не говорил мне, я сам написал заявление об уходе".