В Азербайджане борющиеся с COVID-19 врачи попали в ДТП

Возвращающаяся из Губинской районной центральной больницы бригада врачей попала в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, медперсонал Худатской городской центральной больницы попал в аварию на автомобиле скорой медпомощи на обратном пути с дежурства в Губинской РЦБ.

В результате инцидента 7 медработников, включая водителя, получили различные повреждения.

Главврач Худатской ГЦБ Гадир Гусейнов подтвердил данный факт. По словам главврача, состояние медработников удовлетворительное.

Отметим, что попавшие в ДТП врачи являются медработниками одной из бригад, которые на основе дежурства посещают больницы в рамках мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

По факту ведется расследование.