https://news.day.az/society/1252499.html TƏBİB: В Азербайджане применяется плазмотерапия
TƏBİB: В Азербайджане применяется плазмотерапия
"Сегодня в Азербайджане мы применяем плазмотерапию, есть положительные результаты".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Она отметила, что статистики в связи с этим пока нет: "Гематологи, непосредственно занимающиеся этим делом, в ближайшее время проинформируют общественность".
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