TƏBİB: В Азербайджане применяется плазмотерапия

"Сегодня в Азербайджане мы применяем плазмотерапию, есть положительные результаты".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что статистики в связи с этим пока нет: "Гематологи, непосредственно занимающиеся этим делом, в ближайшее время проинформируют общественность".