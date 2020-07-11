Арестованы пытавшиеся проехать в район грунтовыми дорогами
Арестованы водитель и пассажиры, нарушившие правила карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью мероприятий задержан житель города Шамахы Анар Адилов.
А.Адилов был задержан на территории Абшеронского района, когда с 2 пассажирами в автомобиле марки Opel ехал в направлении Шамахинского района, минуя карантинный пост.
В ходе расследования стало известно, что пассажиры Ниджат Ибаджов и Шахин Азизов также нарушили особый карантинный режим.
В отношении 3 граждан были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках. Решением суда А.Адилов арестован на 20 суток, а пассажиры - на 10 суток в административном порядке.
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