Арестованы пытавшиеся проехать в район грунтовыми дорогами

Арестованы водитель и пассажиры, нарушившие правила карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью мероприятий задержан житель города Шамахы Анар Адилов.

А.Адилов был задержан на территории Абшеронского района, когда с 2 пассажирами в автомобиле марки Opel ехал в направлении Шамахинского района, минуя карантинный пост.

В ходе расследования стало известно, что пассажиры Ниджат Ибаджов и Шахин Азизов также нарушили особый карантинный режим.

В отношении 3 граждан были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках. Решением суда А.Адилов арестован на 20 суток, а пассажиры - на 10 суток в административном порядке.