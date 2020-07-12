В Шамкире перевернулся микроавтобус, ранены 6 человек

В Шамкире произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Ирмашлы.

По сообщению, опрокинулся микроавтобус с пассажирами, в результате пострадали 6 человек - 20-летняя жительница Газахского района Зейнаб Йолчиева, 30-летний житель Товузского района Халиг Алескеров, житель села Байрамлы Товузского района Рашад Алиев 1990 г.р. госпитализированы с различными травмами.

Еще троим пострадавшим помощь была оказана на месте. На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции и бригада врачей скорой помощи.

Причиной ДТП стала блокировка руля из-за чего микроавтобус перевернулся.