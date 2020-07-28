Жертвенное мясо для праздника Гурбан будет продаваться онлайн

В рамках проекта "Из села в город", осуществляемого ОАО "Аграрные Закупки и Снабжение" при Министерстве сельского хозяйства, будет организована ярмарка онлайн-продаж овец для жертвоприношения. В соответствии с правилами, установленными в связи с карантинным режимом Оперативным штабом при Кабинете министров, с целью предотвращения распространения вирусной инфекции COVİD-19, а также поощрения онлайн-услуг, гражданам предоставлен новый портал по продажам для осуществления заказов в онлайн-режиме.

Как передает Day.Az, главной целью в организации ярмарок является увеличение выбора потребителей в связи с праздником, удовлетворение потребностей малообеспеченных семей в овцах для жертвоприношения и предотвращение искусственного роста цен, который может возникнуть на рынке, а также скопления людей.

Заказать овец для жертвоприношения можно посредством сайта www.qurbanliq.kendden.az в онлайн-режиме. Выставленные на продажу овцы привезены предпринимателями из Северного Кавказа.

Заклание овец осуществляется по правилам Ислама. В пунктах по убою скота на высшем уровне будут соблюдаться все санитарно-гигиенические правила, служебный персонал будет работать в перчатках, маске и головном уборе. А также в пунктах будут установлены умывальные станции, диспенсеры для дезинфекции. Соблюдение социальной дистанции между гражданами будет строго контролироваться.

Граждане, желающие заказать в онлайн-режиме овец для жертвоприношения, могут записаться в онлайн-очередь, заполнив соответствующие ячейки на сайте сайта www.qurbanliq.kendden.az до 00:00 31 июля. Граждане могут по своему усмотрению выбрать пункт, дату и время, чтобы забрать овец. Овцы для жертвоприношения предлагаются гражданам в трех категориях в соответствии с весом. Стоимость овцы для жертвоприношения будет рассчитываться, исходя из 11.50 AZN за кг туши. Граждане выплачивают часть (20 AZN) от стоимости барана, которого они желают купить, во время заказа, а остальную часть - при получении в пункте продаж.

После приема заказа гражданина, на его мобильный телефон придет подтверждающее уведомление. Затем гражданин, придя по адресу, который был выбран, показав подтверждающее уведомление на телефоне, не ожидая очереди, может взять тушу заказанного барана.

Граждане смогут взять заказанных овец в пунктах в городах Баку и Сумгайыт по указанным ниже адресам:

Низаминский район, ул. Ризвана Теймурова, 21

Наримановский район, ул. Аги Нейматулла, рядом со школой номер 45

Насиминский район, ул. 20 Января, 243

Бинагадинский район, 9-ый микрорайон, ул. Мирджалала, 41

Бинагадинский район, Казымовски, 138 B

Хатаинский район, ул. Мухаммеда Хади, рядом с КТВ

Хатаинский район, пр. Гянджа 148 A, рядом с универмагом Хазар

Хатаинский район, улица Лютфизаде (рядом с Гранд маркетом)

Сураханский район, ул. Сакита Годжаева 90

Город Сумгайыт, Проспект Азербайджана, 20-ый квартал (рядом с Вещевым рынком)