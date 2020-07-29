МВД Азербайджана обнародовало ограничения в связи с праздником Гурбан
МВД обратилось к гражданам по случаю праздника Гурбан.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Мы поздравляем наших граждан с наступающим праздником Гурбан и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье.
Отмечаем, что в этом году с учетом пандемической обстановки в отличие от предыдущих лет в процессе забоя и продажи жертвенных животных запрещены массовые, многолюдные собрания, а также продажа и забой животных вне обозначенных мест.
В соответствии с требованиями специального карантинного режима, для покупки жертвенных животных через интернет-ярмарки необходимо обратиться на недавно запущенный портал www.qurbanliq.kendden.az.
Граждане обязаны соблюдать все правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в связи со специальным карантинным режимом".
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