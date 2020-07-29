МВД Азербайджана обнародовало ограничения в связи с праздником Гурбан

МВД обратилось к гражданам по случаю праздника Гурбан.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Мы поздравляем наших граждан с наступающим праздником Гурбан и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье.

Отмечаем, что в этом году с учетом пандемической обстановки в отличие от предыдущих лет в процессе забоя и продажи жертвенных животных запрещены массовые, многолюдные собрания, а также продажа и забой животных вне обозначенных мест.

В соответствии с требованиями специального карантинного режима, для покупки жертвенных животных через интернет-ярмарки необходимо обратиться на недавно запущенный портал www.qurbanliq.kendden.az.

Граждане обязаны соблюдать все правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в связи со специальным карантинным режимом".