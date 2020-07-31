Огтай Ширалиев провел видеоконференцию с миссией ВОЗ в Азербайджане

Сегодня миссия Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане провела видеоконференцию с участием представителей Оперативного штаба при Кабинете министров, Министерства здравоохранения АР, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и других государственных учреждений.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, министр здравоохранения Азербайджанской Республики Огтай Ширалиев, выступив со вступительной речью, поблагодарил членов миссии ВОЗ за проделанную работу, а также за высокую оценку их сотрудничества с Азербайджаном. В ходе онлайн-встречи представители миссии поделились своими взглядами на шаги, предпринятые в области здравоохранения в Азербайджане за последние месяцы, а также на результаты проделанной работы. Так, представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманчи отметила в своём выступлении, что визит первой миссии ВОЗ в Азербайджан в связи с пандемией COVID-19 состоялся в марте этого года. За последние 10 дней члены второй миссии ВОЗ в Азербайджане провели многочисленные встречи с представителями государственных учреждений, а также с медицинским персоналом больниц и клиник в Баку, а также некоторых регионах. По словам членов миссии, большинство рекомендаций, сделанных членами ВОЗ в марте, были приняты во внимание и исполнены. В целом, благодаря шагам, предпринятым за последние несколько месяцев, в здравоохранении Азербайджана наблюдается значительный прогресс.

Говоря о проведенных реформах, представитель ВОЗ в Азербайджане заявила, что в течение последних месяцев государство выделило немалые финансовые ресурсы для усиления борьбы с COVID-19. За счет этих средств строятся модульные больницы для лечения коронавируса, открываются новые лаборатории, для повышения скорости оказания первичной медико-санитарной помощи закупаются новые транспортные средства, в результате технологического подхода к управлению ситуацией с COVID-19 в стране запускаются мобильные приложения, а для управления эпидемиологической ситуацией в стране создается специальная электронная база данных. Кроме того, для медицинского персонала проводятся регулярные тренинги по инфекции COVID-19 и укрепляется первичная медико-санитарная помощь, например, в целях сокращения числа заражений инфекций медицинский персонал направляется прямо в дома для взятия тестов для анализов у подозреваемых в наличии коронавируса граждан. В то же время созданной при Министерстве здравоохранения рабочей группой составляются статистические отчёты.

Ханде Харманчи также высоко оценила самоотверженность медицинского персонала, который в течение многих месяцев борется с COVID-19 в больницах и клиниках, назвав их "Героями дня в белых халатах". После этого члены миссии ВОЗ заявили, что в течение следующих двух недель они предоставят органам здравоохранения Азербайджана свои рекомендации по процессам, наблюдавшимся в течение последних 10 дней.

В конце видеоконференции Министр здравоохранения АР Огтай Ширалиев поблагодарил членов миссии за их деятельность в Азербайджане, а также за высокую оценку проделанной со стороны нашей страны работы. Министр также выразил готовность продолжить сосотрудничество после получения результатов и рекомендаций из предстоящего доклада. В конце своего выступления Огтай Ширалиев особо отметил многолетнее и очень плодотворное сотрудничество между представителями ВОЗ и Азербайджаном, а также выразил уверенность в том, что оно приведет к ещё лучшим результатам в будущем.