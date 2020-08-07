https://news.day.az/society/1260416.html В Баку на крупном проспекте за день произошло 5 ДТП
В Баку на крупном проспекте за день произошло 5 ДТП
"Увеличение интенсивности движения также повлияло на число дорожно-транспортных происшествий".
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно информации, сегодня с 09:00 до 16:00 лишь на проспекте З.Буниятова произошло 5 ДТП.
"После каждой аварии наблюдалась плотность не менее 30-40 минут", - отметили в БТА.
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