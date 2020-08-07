В Баку на крупном проспекте за день произошло 5 ДТП

"Увеличение интенсивности движения также повлияло на число дорожно-транспортных происшествий".

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, сегодня с 09:00 до 16:00 лишь на проспекте З.Буниятова произошло 5 ДТП.

"После каждой аварии наблюдалась плотность не менее 30-40 минут", - отметили в БТА.