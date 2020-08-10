В Азербайджане возобновилась деятельность непродовольственных магазинов

Учитывая позитивную тенденцию в динамике заражения COVİD-19 и необходимость усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение разрешить деятельность некоторых секторов производства, торговли и услуг.

Соответствующим постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров с сегодняшнего дня в 13 городах и районах страны разрешена деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в непродовольственных магазинах, деятельность которых была разрешена, приняты все необходимые профилактические меры. Одним из таких объектов является магазин Maskoolin в Баку, где владелец также принял профилактические меры и продезинфицировал помещение. На витринном стекле помещено предупреждение в связи с пропуском в магазин только в защитной маске и необходимостью соблюдения социальной дистанции.

По словам владельца магазина, они давно ждали этого дня. Было отмечено, что когда магазин закрылся, они, как и другие предприниматели, осуществляли продажу только в режиме онлайн.