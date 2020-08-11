Названы правила, которые необходимо соблюдать в кафе и ресторанах в период пандемии

Учитывая прямое влияние скопления людей при пандемии на интенсивность распространения заболевания, на предприятиях общественного питания необходимо соблюдать ряд правил.

Как сообщили Day.Az в Агенстве пищевой безопасности Азербайджана, граждане должны в обязательном порядке соблюдать ряд правил в условиях пандемии.

В местах общественного питания должны вдвое сократить количество клиентов и вдвое увеличить пространство для каждого человека.

В залах общественного питания расстояние между столами должно составлять 2 метра, а между стульями за столом - 1 метр.

В данных заведениях обязательно должны проходить дезинфекционные работы. На столах должны стоять приборы для дезинфекции. В помещении должна работать вентиляция.

В обязательном порядке должны быть предоставлены средства гигиены, дезинфекционные принадлежности, горячая и холдная вода.

Из-за тесного контакта с посетителями рабочий персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены. У персонала должна быть чистая одежда для работы.

Продукты, посуда и техника используемые на кухне должны быть абсолютно чистыми перед началом работы.

При приготовлении блюд необходимо точно соблюдать термическую обработку.