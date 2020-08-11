В Баку оштрафовали тех, кто загрязняет пляжи

Решением Оперативного штаба при Кабинете министров пляжи открыты для посещения с 5 августа в соответствии с правилами специального карантинного режима. В связи с этим исполнительными органами и структурными подразделениями города Баку совместно с соответствующими ведомствами созданы необходимые условия для отдыха граждан на пляжах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с целью контроля текущей ситуации на пляжах представители Исполнительной власти города Баку и соответствующих ведомств проводят ежедневные рейды и проводят информационные мероприятия. Принимаются соответствующие меры по устранению недостатков, выявленных в результате рейдов.

Так, несмотря на запрет продажи и ввоза алкоголя на общественные пляжи, в ходе рейда было установлено, что 5 человек привезли на пляж алкоголь. Их предупредили, чтобы они этого не повторяли и не купались в море в нетрезвом виде.

Также на одном из частных пляжей в районе пляжа "Ших" было обнаружено, что гражданин Хасрат Джафаров выбрасывал бытовые и другие отходы как в море, так и на территорию пляжа. Он был оштрафован МВД по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

Сотрудники Исполнительной власти города Баку и Министерства внутренних дел провели переговоры со смотрителями пляжей и сообщили им, что здоровье и безопасность граждан всегда должны быть на первом месте. Поэтому будут приняты самые серьезные меры против нарушения карантинных и санитарных мер на пляжах.