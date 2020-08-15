Задержаны лица, которые применив силу против одного человека в Сумгайыте, сняли это на видео и распространили в соцсетях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД), личность человека, подвергшегося насилию, была установлена и у него взяли объяснительную. Этот житель Абшеронского района сообщил о том, что инцидент произошел в поселке Г.З.Тагиева в городе Сумгайыт.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Управления полиции города Сумгайыт совершившие этот хулиганский поступок жители Сумгайыта Эльмеддин Бабаев, Сервер Гулиев, Турал Агаев, Мирза Мирзоев, Халид Абузаров, житель Агсуинского района Васиф Османов и житель Губадлинского района Сервер Иманов были задержаны и привлечены к следствию.

По факту в Управлении полиции города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье УК 221.3 (хулиганство).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.