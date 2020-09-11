Обнародованы результаты переводов студентов.

Как сообщили Day.Az в минобразования, посредством портала transfer.edu.az в целом было сделано 1 070 обращений, на 782 из них был дан положительный ответ.

Из 710 человек, допущенных к переводу из высших учебных заведений, 671 переведен из бакалавриата, а 39 - из зарубежных вузов.

Из 92 человек, обратившихся в связи с переводом из учреждений среднего профессионального образования, 72 получили положительный ответ.

Отметим, созданный в 2016 году министерством образования портал transfer.edu.az служит для упрощения процесса перевода студентов и обеспечения прозрачности.