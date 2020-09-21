https://news.day.az/society/1272480.html В Азербайджане отменяется ряд карантинных ограничений - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется ряд карантинных ограничений.
В Азербайджане отменяется ряд карантинных ограничений - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется ряд карантинных ограничений.
В частности, с 06:00 понедельника в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте восстанавливается движение общественного транспорта, в том числе метрополитена и пригородных электропоездов.
В соответствии с действующим в Азербайджане режимом карантина, на выходных в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове полностью приостанавливается работа общественного транспорта. Существующие ограничения будут в силе до конца месяца.
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