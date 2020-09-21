С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется ряд карантинных ограничений.



В частности, с 06:00 понедельника в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте восстанавливается движение общественного транспорта, в том числе метрополитена и пригородных электропоездов.



В соответствии с действующим в Азербайджане режимом карантина, на выходных в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове полностью приостанавливается работа общественного транспорта. Существующие ограничения будут в силе до конца месяца.